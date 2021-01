Calciomercato Milan – Junior Firpo, ecco la richiesta del Barcellona | News (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan - L'obiettivo del Milan per la fascia sinistra sembra essere Junior Firpo del Barcellona: ecco il punto Calciomercato Milan – Junior Firpo, ecco la richiesta del Barcellona News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- L'obiettivo delper la fascia sinistra sembra esseredelil puntoladelPianeta

AntoVitiello : ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato… - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic in sede per firmare ??? con il #Milan. Indosserà la maglia numero 9?? #calciomercato - InfernoMilan : RT @AntoVitiello: ???? Mario #Mandzukic in sede per firmare ??? con il #Milan. Indosserà la maglia numero 9?? #calciomercato - sportli26181512 : Ibra aveva ragione: Milan da scudetto, mercato déjà vu. Cartellini, rigori netti e pali: non si parli di favori arb… -