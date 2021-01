Calciomercato Milan: ci sono Viña, Iago e Mendes come vice Hernandez (Di martedì 19 gennaio 2021) Con un titolarissimo come Theo Hernandez la dirigenza del Milan non è in cerca attualmente di un terzino di ruolo, che richieda anche un certo impegno economico, da inserire già a gennaio. Tuttavia la partenza di Conti lascia pensare che soprattutto per quanto riguarda la fascia sinistra servirà qualcuno in grado di sopperire ad eventuali L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Con un titolarissimoTheola dirigenza delnon è in cerca attualmente di un terzino di ruolo, che richieda anche un certo impegno economico, da inserire già a gennaio. Tuttavia la partenza di Conti lascia pensare che soprattutto per quanto riguarda la fascia sinistra servirà qualcuno in grado di sopperire ad eventuali L'articolo

AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato… - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic in sede per firmare ??? con il #Milan. Indosserà la maglia numero 9?? #calciomercato - sportli26181512 : CorSera - Milan, idea Firpo per la fascia sinistra: non sarà facile: Il Milan ha sistemato centrocampo e attacco co… - Moon13_me : RT @cmdotcom: #Milan, UFFICIALE l'arrivo di #Mandzukic: vestirà la 9. I dettagli -