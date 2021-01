Calciomercato, l’ex Palermo Franco Vazquez verso il Parma? Il ds Carli: “Ecco come stanno le cose” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il futuro di Franco Vazquez potrebbe essere di nuovo in Italia.L'ex trequartista del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero dal 2012 al 2016, è finito nel mirino di diverse società italiane. Il contratto che lega il classe 1989 al Siviglia scadrà il prossimo 30 giugno 2021. E nel corso della stagione corrente è stato impiegato pochissimo. Sei le presenze collezionate fin qui. Ragion per cui, il calciatore italo-argentino avrebbe chiesto alla società spagnola di essere lasciato libero di trovare una nuova squadra.Nei giorni scorsi, il calciatore è stato accostato a più riprese al Torino di Urbano Cairo. Ma adesso chi sembra aver puntato gli occhi sul Mudo è il Parma del presidente Krause. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', "il d.s. Carli punta dritto sul ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Il futuro dipotrebbe essere di nuovo in Italia.L'ex trequartista del, che ha vestito la maglia rosanero dal 2012 al 2016, è finito nel mirino di diverse società italiane. Il contratto che lega il classe 1989 al Siviglia scadrà il prossimo 30 giugno 2021. E nel corso della stagione corrente è stato impiegato pochissimo. Sei le presenze collezionate fin qui. Ragion per cui, il calciatore italo-argentino avrebbe chiesto alla società spagnola di essere lasciato libero di trovare una nuova squadra.Nei giorni scorsi, il calciatore è stato accostato a più riprese al Torino di Urbano Cairo. Ma adesso chi sembra aver puntato gli occhi sul Mudo è ildel presidente Krause. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', "il d.s.punta dritto sul ...

