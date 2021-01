Calciomercato, il Milan ci prova per Junior Firpo. Nuovo attaccante per Genoa e Torino, difensore al Parma (Di martedì 19 gennaio 2021) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha fornito interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica, nel frattempo le dirigenze continuano a muoversi sul fronte Calciomercato con l’obiettivo di rinforzare le squadre per la seconda parte della stagione. in particolar modo continua a tenere banco il valzer di attaccanti che dovrebbe riguardare diverse squadre italiane. Tutte le operazioni nel dettaglio. Milan – I rossoneri sono veramente e scatenati e puntano senza mezzi termini allo scudetto. Dopo Mandzukic è fatta anche per il difensore Fikayo Tomori. Movimento anche per la fascia, contatti con il Barcellona per Junior Firpo. I rossoneri avrebbero chiesto il calciatore in prestito, i blaugrana vorrebbero monetizzare. PAPU GOMEZ – E’ sempre più complicata la situazione per ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 gennaio 2021) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha fornito interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica, nel frattempo le dirigenze continuano a muoversi sul frontecon l’obiettivo di rinforzare le squadre per la seconda parte della stagione. in particolar modo continua a tenere banco il valzer di attaccanti che dovrebbe riguardare diverse squadre italiane. Tutte le operazioni nel dettaglio.– I rossoneri sono veramente e scatenati e puntano senza mezzi termini allo scudetto. Dopo Mandzukic è fatta anche per ilFikayo Tomori. Movimento anche per la fascia, contatti con il Barcellona per. I rossoneri avrebbero chiesto il calciatore in prestito, i blaugrana vorrebbero monetizzare. PAPU GOMEZ – E’ sempre più complicata la situazione per ...

