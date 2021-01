Calabria, il sindaco di Napoli si candida a presidente della regione (Di martedì 19 gennaio 2021) Luigi De Magistris si candida a presidente della Calabria. Dopo le voci dei giorni scorsi il sindaco di Napoli ha ufficializzato la candidatura per le elezioni regionali che si terranno il prossimo 11 aprile: “Sono indissolubilmente legato a questa terra”, ha detto De Magistris, che ha annunciato “un programma chiaro e forte e una squadra di persone che hanno storie individuali e collettive credibili”. Il sindaco di Napoli spiega i motivi della candidatura: “Lo faccio per amore della Calabria e ringrazio le calabresi e i calabresi che in questi giorni mi hanno mostrato affetto e stima esortandomi ad affrontare una sfida tanto difficile quanto straordinariamente ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 gennaio 2021) Luigi De Magistris si. Dopo le voci dei giorni scorsi ildiha ufficializzato latura per le elezioni regionali che si terranno il prossimo 11 aprile: “Sono indissolubilmente legato a questa terra”, ha detto De Magistris, che ha annunciato “un programma chiaro e forte e una squadra di persone che hanno storie individuali e collettive credibili”. Ildispiega i motivitura: “Lo faccio per amoree ringrazio le calabresi e i calabresi che in questi giorni mi hanno mostrato affetto e stima esortandomi ad affrontare una sfida tanto difficile quanto straordinariamente ...

matteosalvinimi : #DeMagistris si candida in Calabria ma continua a fare (male) il sindaco di Napoli. Mancanza di rispetto sia per i… - you_trend : ?? Il Sindaco di #Napoli Luigi #DeMagistris ha annunciato la sua candidatura alla Presidenza della Regione #Calabria… - Corriere : ‘Ndrangheta, blitz nel Reggino: 49 arresti, ai domiciliari anche il sindaco di Rosarno - BarbaraFettucc1 : RT @cicciogia: Il sindaco di Napoli De Magistris si candida come presidente della Regione Calabria. Matteo Renzi prenda esempio e si candi… - TeleradioNews : Napoli, De Magistris si candida a Presidente della Regione Calabria -