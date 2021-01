Cagliari-Milan 0-2, Pioli: “Ibra un campione in tutto ciò che fa” | VIDEO (Di martedì 19 gennaio 2021) Cagliari-Milan ULTIME VIDEO NEWS - Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato dell'importanza che riveste Zlatan Ibrahimovi? nel suo Milan Cagliari-Milan 0-2, Pioli: “Ibra un campione in tutto ciò che fa” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 gennaio 2021)ULTIMENEWS - Stefano, tecnico rossonero, ha parlato dell'importanza che riveste Zlatanhimovi? nel suo0-2,: “uninciò che fa”Pianeta

acmilan : ?? Zlatan's brace seals the deal at the Sardegna Arena. Read all about it ?? - acmilan : ???? La nostra Top 5 Goal di #CagliariMilan ? Vota la rete rossonera più bella su - AntoVitiello : Partenza del #Milan per #Cagliari posticipata a domani per permettere un altro giro di tamponi. - OfficialDuivel : @MorroLuca1 @PandArancio Ovvio, infatti ho detto che non bisogna giustificare. Ma se al tweet di ieri dove ho scrit… - GiovaGol92 : @matteodessilani Una volta; una volta ho messo 1 fisso a Cagliari-Milan -