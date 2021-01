Cagliari-Milan 0-2, Ibrahimovic-Godín: social in fiamme | VIDEO (Di martedì 19 gennaio 2021) Cagliari-Milan ULTIME VIDEO NEWS - Zlatan Ibrahimovic e Diego Godín hanno avuto una discussione durante la partita della 'Sardegna Arena'. Così sui social Cagliari-Milan 0-2, Ibrahimovic-Godín: social in fiamme VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 gennaio 2021)ULTIMENEWS - Zlatane Diegohanno avuto una discussione durante la partita della 'Sardegna Arena'. Così sui0-2,inPianeta

acmilan : ?? Zlatan's brace seals the deal at the Sardegna Arena. Read all about it ?? - acmilan : ???? La nostra Top 5 Goal di #CagliariMilan ? Vota la rete rossonera più bella su - AntoVitiello : Partenza del #Milan per #Cagliari posticipata a domani per permettere un altro giro di tamponi. - LorenzoPuliga : RT @TUTTOJUVE_COM: Milan avanza a suon di rigori: ora sono 12! E Abisso ne nega uno solare al Cagliari - VarBasten93 : @Teo__Visma @milanista81 Diciamo che il non prendere una decisione (fallo per il Milan o rigore per il Cagliari) re… -