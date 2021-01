Cagliari-Milan 0-2: gol e highlights (18^ giornata Serie A) | Video (Di martedì 19 gennaio 2021) Cagliari-Milan ULTIME NEWS - Gol e highlights di Cagliari-Milan 0-2: doppietta di Zlatan Ibrahimovi?, Diavolo ancora primo a +3 sull'Inter. Rivediamo tutto Cagliari-Milan 0-2: gol e highlights (18^ giornata Serie A) Video Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 gennaio 2021)ULTIME NEWS - Gol edi0-2: doppietta di Zlatan Ibrahimovi?, Diavolo ancora primo a +3 sull'Inter. Rivediamo tutto0-2: gol e(18^A)Pianeta

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Milan Diretta Cagliari-Milan 0-2: Ibrahimovic regala ai rossoneri la vetta solitaria la Repubblica A Parma per rinascere: Conti pronto a salutare il Milan, dopo 51 presenze e tanta sfortuna

Altri tempi. Andrea Conti e Roberto D’Aversa si conoscono da parecchio: correva la stagione 2014/2015, il Lanciano giocava in Serie B. Alle porte dei 19 anni, Conte ...

