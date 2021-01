Bundesliga | Leverkusen batte Dortmund 2-1 e sale in seconda posizione

(Di martedì 19 gennaio 2021) Vittoria per il Bayerper 2-1 ai danni del Borussianel match valevole per la diciassettesima giornata della. Le aspirine conquistano tre punti pesantissimi nella sfida contro i gialloneri grazie alle reti di Diaby al 14? e di Wirtz all’80’ mentre per gli ospiti va a segno Brandt al 67?. Grazie a questo successo il Bayermomentaneamente al secondo posto in classifica al pari con il Lipsia a 32 punti con 4 lunghezze di distanza dalla capolista Bayern Monaco mentre il Borussia rimane inchiodato in quartaa 29 punti. Tra gli altri match di giornata da annotare il largo successo dell’Hoffenheim per 3-0 sull’Hertha Berlino e del Wolfsburg sul Mainz per 2-0 mentre il Borussia Monchengladbach ha sconfitto per 1-0 il Werder Brema. SportFace.

