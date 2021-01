Bundesliga | il Leverkusen supera il Dortmund 2-1 Piatek sbaglia un rigore e l’Herta crolla

sportli26181512 : Leverkusen-Dortmund 2-1: Successo interno per il Bayer Leverkusen che batte il Borussia Dortmund nella gara della d… - sportli26181512 : Al Leverkusen la sfida con il Borussia Dortmund, Piatek sbaglia un rigore e va ko: Un gol di Wirtz all'80' stende i… - sportface2016 : #Bundesliga | #Leverkusen batte #BVB 2-1 e sale in seconda posizione - somethingleft : Partita clamorosa tra #B04BVB con 38 tiri effettuati, 39 dribbling riusciti, 36 contrasti, duelli a tutto campo. Le… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Bayer Leverkusen Borussia Dortmund streaming, dove vedere la gara: Bayer Leverkusen Bor… -

Bayer Leverkusen moved up to second on the table after edging Borussia Dortmund 2-1 at Bay Arena. Moussa Diaby got the opener for Leverkusen in the 14th minute but Julian Brandt got the equaliser for ...Bayer Leverkusen move up to second in the Bundesliga table after beating Borussia Dortmund 2-1 thanks to a winner from 17-year-old Florian Wirtz. Scorers: Diaby 14', Wirtz 80'; Brandt 67'. The meeting ...