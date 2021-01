Bridgerton, Netflix contro i siti porno che condividono le scene di sesso (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Netflix è attualmente alle prese con vari siti a luci rosse che condividono illegalmente le scene di sesso della serie Bridgerton. Netflix è attualmente alle prese con vari siti porno che condividono illegalmente le scene di sesso della serie Bridgerton. Stando al New York Post, che a sua volta cita il giornale inglese The Sun, la piattaforma streaming sta mandando avvisi di violazione di copyright a vari portali che accumulano centinaia di migliaia di visualizzazioni grazie alle scene hot della popolare serie prodotta da Shonda Rhimes. Come riportato dalle due testate, la controversia non è legata solo alla condivisione illecita di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021)è attualmente alle prese con varia luci rosse cheillegalmente ledidella serieè attualmente alle prese con varicheillegalmente ledidella serie. Stando al New York Post, che a sua volta cita il giornale inglese The Sun, la piattaforma streaming sta mandando avvisi di violazione di copyright a vari portali che accumulano centinaia di migliaia di visualizzazioni grazie allehot della popolare serie prodotta da Shonda Rhimes. Come riportato dalle due testate, laversia non è legata solo alla condivisione illecita di ...

