Bridgerton, il Duca di Hastings e Daphne stanno insieme nella realtà? “Lo avete visto nello show” (Di martedì 19 gennaio 2021) Bridgerton è ufficialmente una delle cinque serie tv più viste di sempre. Netflix ha messo a disposizione degli utenti l’intera prima stagione durante il periodo delle feste natalizie e ha ottenuto un boom di streaming. Per settimane, infatti, Bridgerton è stata tra le più viste sulla piattaforma e se ne è parlato tantissimo. Ai fan … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 19 gennaio 2021)è ufficialmente una delle cinque serie tv più viste di sempre. Netflix ha messo a disposizione degli utenti l’intera prima stagione durante il periodo delle feste natalizie e ha ottenuto un boom di streaming. Per settimane, infatti,è stata tra le più viste sulla piattaforma e se ne è parlato tantissimo. Ai fan … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

WeCinema : Week end col cinema: il web è impazzito per loro e ora li corteggiano produzioni sempre più internazionali. Il ‘Duc… - Aly98L : @calculusaffair @ajthesenpai Menomale a sto punto che non ho visto GOT ieri, o Bridgerton. Vabbè, sto sforzo lo facevo per il Duca. - Rosy72mex : Il duca e la duchessa di Hastings sotto la pioggia ???? #Bridgerton - gomendeslove : Ma sono l’unica a cui non piace il duca di bridgerton? - Ronnie9812 : Quando mandi a tua nonna il video del duca che si lecca il cucchiaino. Mi sento male?? #Bridgerton -