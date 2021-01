Brescia-Monza: Probabili formazioni e dove vederla in TV (Di martedì 19 gennaio 2021) Lunedì 25 Gennaio si giocherà la sfida Brescia-Monza, si sfidano la tredicesima della classe contro la quarta. Se si guarda la classifica la squadra di Brocchi dovrebbe andare incontro ad un match agevole, ma l’ex Mister del Milan ha già toppato più di un match: ne è l’esempio l’ultimo match contro il Cosenza, dove la squadra di Brocchi dopo essere passata in vantaggio per 2-0 si è fatta rimontare 2-2 . Se le cose non dovessero migliorare, non è da escludere un ribaltone sulla panchina brianzola. Brocchi dopo il match Monza-Cosenza Giocherà Balotelli? SuperMario Balotelli ha riportato uno stiramento ai flessori della coscia destra, pochi giorni prima della sfida contro il Lecce. Questo infortunio oltre a fargli saltare la sfida con i salentini, gli ha fatto saltare anche ilmatch conto il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) Lunedì 25 Gennaio si giocherà la sfida, si sfidano la tredicesima della classe contro la quarta. Se si guarda la classifica la squadra di Brocchi dovrebbe andare incontro ad un match agevole, ma l’ex Mister del Milan ha già toppato più di un match: ne è l’esempio l’ultimo match contro il Cosenza,la squadra di Brocchi dopo essere passata in vantaggio per 2-0 si è fatta rimontare 2-2 . Se le cose nonssero migliorare, non è da escludere un ribaltone sulla panchina brianzola. Brocchi dopo il match-Cosenza Giocherà Balotelli? SuperMario Balotelli ha riportato uno stiramento ai flessori della coscia destra, pochi giorni prima della sfida contro il Lecce. Questo infortunio oltre a fargli saltare la sfida con i salentini, gli ha fatto saltare anche ilmatch conto il ...

