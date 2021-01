Bper | vertici incontrano presidente di Confindustria Brescia

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Si è tenuto ieri pomeriggio un incontro tra idie quelli diBanca. Collegati in videoconferenza ildiGiuseppe Pasini e il top management dell'Istituto di credito, con ilPietro Ferrari e l'Amministratore Delegato Alessandro Vandelli. Con 100 filiali sul territorio (7 attuali e 93 da acquisire) e oltre 850 nuovi dipendenti,Banca sta per assumere un ruolo di primo piano ae provincia. Gli sportelli adotteranno le nuove insegne entro la seconda metà di febbraio. "Vogliamo offrire servizi qualificati a imprese e cittadini - sottolinea Alessandro Vandelli, Amministratore Delegato di ...

SardiniaPost

BPER Banca ha comunicato il calendario finanziario per l'esercizio 2021. In particolare, il 3 febbraio 2021 si riunirà il consiglio di amministrazione della banca per l'approvazione dei risultati prel ...