Bottega dell’Arte del Vino – Milano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Bottega dell’Arte del Vino Via Gustavo Fara, 25 – 20124 Milano Tel. 02/6697596 Sito Internet: www.arte-del-Vino.it Tipologia: Enoteca Prezzi: mozzarella di bufala 4,20€ a confezione (250gr), parmigiano reggiano 25,90€/kg Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAUna piccola vetrina si affaccia su Via Fara con un tendone rosso e un’insegna semplice. Una volta entrati ci si accorge che lo spazio non è poi così piccolo e che le due sale, di cui una sopraelevata, ha una bella offerta di etichette. L’arredamento è sobrio, ma adatto a dare risalto alle bottiglie, disposte ordinatamente sugli scaffali e suddivise per regione o zona di provenienza: Lazio, Oltrepò Pavese, Valtellina, Trentino, Marche, per fare qualche esempio. Non mancano marchi internazionali di superalcolici e di birre artigianali. Alcune bottiglie ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021)delVia Gustavo Fara, 25 – 20124Tel. 02/6697596 Sito Internet: www.arte-del-.it Tipologia: Enoteca Prezzi: mozzarella di bufala 4,20€ a confezione (250gr), parmigiano reggiano 25,90€/kg Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAUna piccola vetrina si affaccia su Via Fara con un tendone rosso e un’insegna semplice. Una volta entrati ci si accorge che lo spazio non è poi così piccolo e che le due sale, di cui una sopraelevata, ha una bella offerta di etichette. L’arredamento è sobrio, ma adatto a dare risalto alle bottiglie, disposte ordinatamente sugli scaffali e suddivise per regione o zona di provenienza: Lazio, Oltrepò Pavese, Valtellina, Trentino, Marche, per fare qualche esempio. Non mancano marchi internazionali di superalcolici e di birre artigianali. Alcune bottiglie ...

SecolodItalia1 : Bottega dell’Arte del Vino – Milano - sonikmusicnet : Ora in onda: La Bottega dell'arte - Come due bambini - sonikmusicnet : Ora in onda: La bottega dell'arte - ripensare-a-lei - sonikmusicnet : Ora in onda: La bottega dell'arte - amore-nei-ricordi - sonikmusicnet : Ora in onda: La bottega dell'arte - noi-nel-bene-noi-nel-male -

Ultime Notizie dalla rete : Bottega dell’Arte Grottaglie: la mostra “Mulieribus” nella “Bottega Mastro” Corriere di Taranto