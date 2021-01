Bosnia | l’inferno di migliaia di migranti bloccati al gelo | senza acqua potabile né bagni “Questa gente rischia di morire per strada”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Stare seduto accanto al fuoco e aspettare che “questi brutti giorni finiscano”. A Farhan (nome di fantasia) non occorrono grandi discorsi per spiegare come scorre la sua vita nel campo profughi di Lipa. O meglio, sullo scheletro di ciò che ne resta, dopo che lo scorso 23 dicembre una lingua di fuoco ha inghiottito in poche ore il complesso di tende e container in cui circa 1.500vivevano in attesa del momento propizio per tentare il “game”, il passaggio del confine con la Croazia. Appena 25 anni, pakistano, Farhan chiede scusa per lo scarno vocabolario del suo inglese, con cui fatica a restituire l’indicibile. E per tenere accesa la conversazione, al posto dei suoni preferisce ricorrere alle immagini: “Qui è dove dormiamo, ogni notte, in circa dieci persone“. Quello che appare nello spazio di una foto è una tenda improvvisata di un paio di ...