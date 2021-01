Borse europee prudenti, Piazza Affari in leggero rialzo (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari progredisce senza grande slancio, mentre i principali mercati europei scambiano vicino alla parità. Occhi puntati sulla situazione politica italiana e sull’insediamento di Biden, in programma domani. Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,41%. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 52,65 dollari per barile. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +112 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,58%. Tra i listini europei Francoforte avanza dello 0,34%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto. Lieve aumento per la Borsa ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) –progredisce senza grande slancio, mentre i principali mercati europei scambiano vicino alla parità. Occhi puntati sulla situazione politica italiana e sull’insediamento di Biden, in programma domani. Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra undello 0,41%. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,30%. Seduta in lieveper il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 52,65 dollari per barile. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +112 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,58%. Tra i listini europei Francoforte avanza dello 0,34%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto. Lieve aumento per la Borsa ...

