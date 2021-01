Bonus mobili ed elettrodomestici: cos’è e come funziona? La guida rapida (Di martedì 19 gennaio 2021) Nuove agevolazioni nel 2021 con il Bonus mobili, a seguito di quanto disposto dalla legge di bilancio 2021 la quale, non soltanto ha confermato la detrazione Irpef del 50% fino alla fine dell’anno, ma anche innalzato da 10.000 a 16.000 euro la somma massima di spesa sulla quale far valere la detta detrazione fiscale. In ogni caso, per gli acquisti compiuti fino al 31 dicembre 2021, il Bonus mobili deve essere correlato a lavori intrapresi l’anno scorso. Facciamo dunque chiarezza e vediamo più nel dettaglio come funziona il Bonus mobili in oggetto. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul diritto di prelazione sugli immobili o urbana, cos’è e come ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 19 gennaio 2021) Nuove agevolazioni nel 2021 con il, a seguito di quanto disposto dalla legge di bilancio 2021 la quale, non soltanto ha confermato la detrazione Irpef del 50% fino alla fine dell’anno, ma anche innalzato da 10.000 a 16.000 euro la somma massima di spesa sulla quale far valere la detta detrazione fiscale. In ogni caso, per gli acquisti compiuti fino al 31 dicembre 2021, ildeve essere correlato a lavori intrapresi l’anno scorso. Facciamo dunque chiarezza e vediamo più nel dettaglioilin oggetto. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul diritto di prelazione sugli imo urbana,...

