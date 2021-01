TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Clamorosa svolta nel caso dei due coniugi scomparsi a Bolzano: sospetti sul figlio - MoliPietro : Bolzano – Indagato il figlio della coppia di insegnati scomparsa - Agenzia_Ansa : Coppia scomparsa a #Bolzano, indagato il figlio #ANSA - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Coppia di insegnanti scomparsa a Bolzano, indagato il figlio #PeterNeumair - nukee : RT @chilhavistorai3: +++Peter e Laura: Il figlio dei coniugi scomparsi Benno Neumair indagato per omicidio, la procura di #Bolzano pone sot… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolzano Indagato

Turned into the investigation into the disappearance of Peter Neumair and Laura Perselli, the two 68-year-old retired teachers from Bolzano who disappeared two weeks ago. The Bolzano prosecutor's ...Benno Neumair, figlio della coppia, è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Nessuna misura cautelare nei sui confronti ...