Bolzano: coppia di coniugi scompare nel nulla, sotto accusa il figlio (Di martedì 19 gennaio 2021) Il 4 gennaio scorso due coniugi di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli, sono scomparsi nel nulla senza lasciare tracce. Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia del sequestro del loro appartamento e dell'iscrizione al registro delle indagini di Benno Neumair, figlio della coppia e convivente dei due 60enni. La scomparsa: i litigi con il figlio Benno Nella vita dei coniugi Neumair (insegnanti di 63 e 68 anni) sembravano non esserci ombre, né si conoscono motivi per cui i due potrebbero essersi voluti allontanare volontariamente. L'unico motivo di tensione delle loro giornate, riportano fonti locali sarebbero i litigi con il figlio Benno, 30 anni, insegnante anche lui, che da qualche tempo era tornato a vivere con i genitori.

