Bolzano | coniugi scomparsi | indagato il figlio | «Li ha uccisi e buttati nel fiume» Sui social i video di fitness

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 19 gennaio 2021) Peter Neumair e Laura Perselli sonoormai da oltre due settimane: e il giallo della loro sparizione potrebbe coinvolgere il giovanetrentenne, che èper omicidio volontario e occultamento di cadavere. La svolta nelle ultime ore, dopo che nelle ultime settimane non si sono mai fermate le ricerche per trovare i due insegnanti bolzanini in pensione, 63 anni lui, 68 lei. IlBenno Neumair, 30 anni, è dunquee l’appartamento in via Castel Roncolo nel quale viveva con i genitori è stato posto sotto sequestro su ordine dei pm Igor Secco e Federica Iovene. Per il momento non è stata però adottata alcuna misura cautelare nei suoi confronti, apprende l’agenzia ANSA. Isuie gli anabolizzanti Il giovane, istruttore di ...