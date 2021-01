Bollettino vaccini Covid oggi 19 gennaio Seconda dose già inoculata a 3 997 italiani

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ilaggiornato alla serata di ieri rivela come, in Italia, sia la Provincia autonoma di Bolzano l'area più virtuosa nella somministrazione

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.368.733 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 16.310, +0,7% rispetto al giorno prima ( ...Mentre la pandemia da Covid 19 sembra non voler arrestare la sua corsa, a che punto siamo con il vaccino in Italia da quando è stato (...) ...