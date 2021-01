Bollettino Coronavirus Protezione Civile 19 gennaio | i dati ufficiali

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 19 gennaio: 10.497 nuovi casi e 603 morti - SanitaInf : ?? Il bollettino del 19 gennaio ??? - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, bollettino 19 gennaio: 10.497 nuovi casi, i morti sono 603 - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 19 gennaio: 10.497 nuovi casi, i morti sono 603 - MondoNapoli : Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: i dati di oggi 19 gennaio - -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Nelle ultime 24 ore sono 10.497 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, su 254.070 tamponi effettuati e 603 le vittime, come registrato nel bollettino ...Torna a salire il numero di contagi in Sicilia che però si mantiene nuovamente sotto i 2mila contagi giornalieri. Per l’esattezza sono 1.641 i nuovi positivi al Covid rispetto a ieri, così come riport ...