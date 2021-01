Bollettino Coronavirus del 19 Gennaio 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) In data 19 Gennaio l’incremento nazionale dei casi è +0,43% (ieri +0,37%) con 2.400.598 contagiati totali, 1.781.917 dimissioni/guarigioni (+21.428) e 83.157 deceduti (+603); 535.524 infezioni in corso (-11.535). Ricoverati con sintomi -145 (22.699); terapie intensive -57 (2.487) con 176 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 254.070 tamponi totali (ieri 158.674) di cui 135.388 molecolari (ieri 87.247) e 118.682 test rapidi (ieri 71.427) con 71.881 casi testati (ieri 48.882); 10.497 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,13% (ieri 5,56% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,60% (ieri 18,05%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Sicilia 1.641; Lazio 1.100; Emilia Romagna 1.034; Veneto 957; Lombardia 930; Puglia 850; Piemonte 716; Campania 651. In Lombardia curva +0,18% (ieri +0,23%) con 24.129 tamponi totali (ieri 16.338) di cui 14.959 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 gennaio 2021) In data 19l’incremento nazionale dei casi è +0,43% (ieri +0,37%) con 2.400.598 contagiati totali, 1.781.917 dimissioni/guarigioni (+21.428) e 83.157 deceduti (+603); 535.524 infezioni in corso (-11.535). Ricoverati con sintomi -145 (22.699); terapie intensive -57 (2.487) con 176 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 254.070 tamponi totali (ieri 158.674) di cui 135.388 molecolari (ieri 87.247) e 118.682 test rapidi (ieri 71.427) con 71.881 casi testati (ieri 48.882); 10.497 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,13% (ieri 5,56% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,60% (ieri 18,05%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Sicilia 1.641; Lazio 1.100; Emilia Romagna 1.034; Veneto 957; Lombardia 930; Puglia 850; Piemonte 716; Campania 651. In Lombardia curva +0,18% (ieri +0,23%) con 24.129 tamponi totali (ieri 16.338) di cui 14.959 ...

SkyTG24 : #Coronavirus, Il bollettino del #19gennaio: i tamponi effettuati sono in totale 254.070, compresi i test rapidi. L… - RaiNews : I dati sul #coronavirus in Italia - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 19 gennaio: 10.497 nuovi casi, i morti sono 603 - larenait : I dati aggiornati del #Covid19 a #Verona e in #Veneto - veneziatoday : Coronavirus, bollettino serale: i numeri in Veneto e provincia di Venezia -