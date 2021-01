Bollette luce e gas sono soggette a prescrizione

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) La crisi economica di questi anni ha ridotto molte famiglie al lastrico e, purtroppo, molti debitori nei confronti delle società die gas. Per chi ha pagamenti in arretrato oltre i due anni deve sapere che dal 1 gennaio 2021 c’è una grossa novità introdotta con la Legge di Bilancio 2018 e la delibera numero 97/18/R/Com resa nota anche da Arera, Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente. Lecadono in, alcune anche dopo due anni Ledellada quest’anno, vuol dire che al decorso dei termini l’Arera non potrà più chiedere all’inquilino in ritardo i pagamenti dei suoi debiti. La scadenza dei termini diè fissata a due anni. Se avete ...