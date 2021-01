BMJ | dubbi su vaccini Pfizer e Moderna ' Efficacia 29% Casi sospetti e comitati'

(Di martedì 19 gennaio 2021) Marco Cavaleri a Quotidiano Sanità ha spiegato che ciò è accaduto in parte perché « si è verificato un "errore di dosaggio/somministrazione"» (105 nel gruppo vaccino e 3 nel gruppo placebo, ndr) e ...

Quotidiano Sanità

Vaccini Pfizer e Moderna, dubbi British Medical Journal: "Efficacia 29%. Casi sospetti non analizzati, esclusi e comitati". Ema replica e ...18 GEN - Il 4 gennaio il British Medical Journal ha pubblicato un articolo di Peter Doshi, associate editor del BMJ in cui l’autore esprime dei dubbi sull’effettiva efficacia dei vaccini approvati in ...