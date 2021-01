Biden-Trump, è scontro anche sulla revoca del bando dei viaggi in Usa (Di martedì 19 gennaio 2021) A poche ore dall'ufficiale cambio di amministrazione, il presidente uscente ha revocato il divieto di ingresso nel paese, causa Covid, per i viaggiatori provenienti dall'area Schengen, dalla Gb, dal ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 gennaio 2021) A poche ore dall'ufficiale cambio di amministrazione, il presidente uscente hato il divieto di ingresso nel paese, causa Covid, per iatori provenienti dall'area Schengen, dalla Gb, dal ...

ItaliaViva : Viene il dubbio che il presidente del Consiglio non abbia delle idee da difendere, ma abbia una poltrona da difende… - Capezzone : Su @atlanticomag il professor Marsonet sulle minacce cinesi anche su Taiwan, dopo Hong Kong. Che farà Biden? - forza_italia : Ieri per Trump. Oggi per Biden. Sentite bene cosa dice #Conte. - Nicol21729269 : RT @jacopo_iacoboni: Giuseppe Conte ieri: 'il mio e quello di Trump sono entrambi governi del cambiamento' Giuseppe Conte oggi: 'Guardiamo… - vcoppeta : @salcinz Mamma che precisini. Per uno che nasce con un governo di destra sovranista antieuropeista, passa ad un gov… -