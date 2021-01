Biden sceglie una transgender come sottosegretaria alla Sanità (Di martedì 19 gennaio 2021) Joe Biden ha nominato assistant secretary della Sanità Rachel Levine, che sarà quindi la prima persona transgender ad essere confermata ad un incarico federale dal Senato. La pediatra è stata nominata nel 2017 dal governatore Tom Wolf segretario alla Sanità della Pennsylvania dove in questi mesi è stata il volto della risposta dello stato alla pandemia di Covid. “Dr. Rachel Levine porterà la stabile leadership e l’ampia conoscenza di cui abbiamo bisogno per affrontare la pandemia, a prescindere dalla razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità”, ha dichiarato Biden sottolineando che quella di Levine è “una scelta storica e profondamente qualificata per aiutare a guidare l’impegno sanitario della nostra ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Joeha nominato assistant secretary dellaRachel Levine, che sarà quindi la prima personaad essere confermata ad un incarico federale dal Senato. La pediatra è stata nominata nel 2017 dal governatore Tom Wolf segretariodella Pennsylvania dove in questi mesi è stata il volto della risposta dello statopandemia di Covid. “Dr. Rachel Levine porterà la stabile leadership e l’ampia conoscenza di cui abbiamo bisogno per affrontare la pandemia, a prescindere drazza, religione, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità”, ha dichiaratosottolineando che quella di Levine è “una scelta storica e profondamente qualificata per aiutare a guidare l’impegno sanitario della nostra ...

Rachel Levine, pediatra, affiancherà il ministro della Salute Xavier Becerra. Se confermata, sarà la prima persona transgender a ricoprire un incarico federale ...

