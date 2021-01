Benevento, contatti con il Torino per Zaza: la situazione (Di martedì 19 gennaio 2021) Simone Zaza è una delle opzioni valutate dal Benevento per rinforzare il proprio attacco, Primi contatti con la dirigenza granata Il Benevento è sempre alla ricerca di un centravanti ma al momento l’Udinese non è convinta di cedere Kevin Lasagna, il primo obiettivo delle Streghe. Cosi. come segnalato da Matteo Pedrosi, il direttore sportivo Pasquale Foggia ha effettuato un sondaggio con il Torino per Simone Zaza. Operazione possibile solamente nel momento in cui i granata dovessero trovare un sostituto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Simoneè una delle opzioni valutate dalper rinforzare il proprio attacco, Primicon la dirigenza granata Ilè sempre alla ricerca di un centravanti ma al momento l’Udinese non è convinta di cedere Kevin Lasagna, il primo obiettivo delle Streghe. Cosi. come segnalato da Matteo Pedrosi, il direttore sportivo Pasquale Foggia ha effettuato un sondaggio con ilper Simone. Operazione possibile solamente nel momento in cui i granata dovessero trovare un sostituto. Leggi su Calcionews24.com

Il via libera, nel caso, arriverà solo dopo che Marotta e Ausilio avranno trovato il giocatore da far entrare al suo posto. In attesa di sviluppi, possibili e per certi versi attesi dal diretto intere ...

