Beautiful | anticipazioni Usa | Ridge firma i documenti del divorzio

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 19 gennaio 2021) In, le prossime puntate saranno ricche di avvenimenti. Dopo la finta morte inscenata da Thomas e che vedremo in onda la prossima settimana, trae Brooke le cose peggioreranno ulteriormente. Il loro matrimonio sarà ormai arrivato al capolinea, tanto chefirmerà iper il, facendo poi un ultimo tentativo con la Logan chiedendole di perdonare Thomas. Di fronte al rifiuto della donna, lo stilista se ne andrà. Tutto finito tra loro?, spoiler: trae Brooke sembra finita, lui si consola con Shauna Nel corso delle puntate diche vedremo su Canale 5 nel corso delle prossime settimane, vedremo che Thomas farà credere a Hope di averlo ucciso spingendolo in una vasca piena di acido. Il ragazzo avrà ...