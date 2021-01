Be Green Tannery, conceria 100% sostenibile: prima campagna di equity crowdfunding per la Pmi solofrana (Di martedì 19 gennaio 2021) Il 2020 si è chiuso con un fatturato di oltre 3 milioni di euro per Be Green Tannery, la Pmi fondata nel 2018 a Solofra, leader nella realizzazione di pelle sostenibile e 100% metal free grazie ad un processo brevettato unico nel suo genere. Lo scorso 14 gennaio l’azienda campana ha avviato su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding, una raccolta fondi che ha già superato quota 60 mila euro e prevede un round di investimento dal valore massimo di 800 mila euro. Scopo principale è rendere ancor più sostenibile la produzione in ogni sua fase entro i prossimi cinque anni puntando fortemente sull’economia circolare. A distinguere la conceria campana è soprattutto il processo brevettato, unico nel suo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 gennaio 2021) Il 2020 si è chiuso con un fatturato di oltre 3 milioni di euro per Be, la Pmi fondata nel 2018 a Solofra, leader nella realizzazione di pellemetal free grazie ad un processo brevettato unico nel suo genere. Lo scorso 14 gennaio l’azienda campana ha avviato su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in, una raccolta fondi che ha già superato quota 60 mila euro e prevede un round di investimento dal valore massimo di 800 mila euro. Scopo principale è rendere ancor piùla produzione in ogni sua fase entro i prossimi cinque anni puntando fortemente sull’economia circolare. A distinguere lacampana è soprattutto il processo brevettato, unico nel suo ...

