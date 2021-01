Basket | Serie A | l’Olimpia Milano espugna Cremona col brivido e manda Reggio Emilia in Coppa Italia

Leggi su oasport

(Di martedì 19 gennaio 2021)AX Armani Exchange, pur con Ettore Messina che lascia riposare Sergio Rodriguez, torna col sorriso dal martedì di, dove batte la Vanoli nel recupero della 15a giornata diA 2020-2021 per 81-83 e, in quel del PalaRadi, la “elimina” di fatto dalle Final Eight di. Al Mediolanum Forum, infatti, saràad andare come ottava, mentre Trieste si guadagna il settimo posto alla fine del girone d’andata. I canestri finali li segna Kevin Punter (15 punti), maritrova Kaleb Tarczewski (14 con 7/7 dal campo), oltre a tenersi stretti Zach LeDay (11) e Michael Roll (10). Agli uomini di Paolo Galbiati non bastano i 12 con 9 assist di Peppe Poeta, i 22 di Daulton Hommes, i 13 di TJ ...