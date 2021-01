Basket femminile, Schio si arrende a Ekaterinburg nella prima partita della bolla di Eurolega 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Niente da fare per Schio, che nella quarta giornata dell’Eurolega 2020-2021 di Basket femminile si arrende a Ekaterinburg per 58-74. Certamente non sorprendente il risultato maturato al “PalaRomare” nel primo match della bolla veneta, considerando la differenza di valori in campo: con questo ko Schio rimane terza nel girone C con il record di 1-3, mentre Ekaterinburg resta capolista a punteggio pieno e Girona, complice la vittoria contro Riga, allunga la distanza dal secondo posto (record di 3-1). Il match inizia malissimo per le campionesse d’Italia in carica, che subiscono un perentorio parziale di 0-16 e toccano subito con mano la forza prorompente delle avversarie. Il primo quarto ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Niente da fare per, chequarta giornata dell’2020-disiper 58-74. Certamente non sorprendente il risultato maturato al “PalaRomare” nel primo matchveneta, considerando la differenza di valori in campo: con questo korimane terza nel girone C con il record di 1-3, mentreresta capolista a punteggio pieno e Girona, complice la vittoria contro Riga, allunga la distanza dal secondo posto (record di 3-1). Il match inizia malissimo per le campionesse d’Italia in carica, che subiscono un perentorio parziale di 0-16 e toccano subito con mano la forza prorompente delle avversarie. Il primo quarto ...

Niente da fare per Schio, che nella quarta giornata dell'Eurolega 2020-2021 di basket femminile si arrende a Ekaterinburg per 58-74. Certamente non sorprendente il risultato maturato al "PalaRomare" n ...

Tutto facile, nel match d'esordio, per la Reyer Venezia in Eurocup 2020-2021 di pallacanestro femminile. Le lagunari hanno letteralmente travolto le Phantoms Basket Boom, sodalizio belga, con un roboa ...

