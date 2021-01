Basket femminile, Eurocup: la Reyer Venezia domina contro Boom, finisce 118-53! (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutto facile, nel match d’esordio, per la Reyer Venezia in Eurocup 2020-2021 di pallacanestro femminile. Le lagunari hanno letteralmente travolto le Phantoms Basket Boom, sodalizio belga, con un roboante 53-118. L’incontro si è praticamente deciso già nella prima frazione di gioco, quando le venete hanno schiantato le rivali con un parziale di 11-32 che ha letteralmente tagliato loro le gambe. Il resto della partita, per la Reyer, è stata pura formalità. Le lagunari hanno continuato a fare a brandelli la difesa di Boom per tutti e quaranta i minuti di gioco, mentre, nella loro metà-campo, hanno concesso pochissimo. Come se non bastasse, infine, Venezia ha chiuso il match con un assurdo parziale di 7-36 nel quarto ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutto facile, nel match d’esordio, per lain2020-2021 di pallacanestro. Le lagunari hanno letteralmente travolto le Phantoms, sodalizio belga, con un roboante 53-118. L’insi è praticamente deciso già nella prima frazione di gioco, quando le venete hanno schiantato le rivali con un parziale di 11-32 che ha letteralmente tagliato loro le gambe. Il resto della partita, per la, è stata pura formalità. Le lagunari hanno continuato a fare a brandelli la difesa diper tutti e quaranta i minuti di gioco, mentre, nella loro metà-campo, hanno concesso pochissimo. Come se non bastasse, infine,ha chiuso il match con un assurdo parziale di 7-36 nel quarto ...

Tutto facile, nel match d'esordio, per la Reyer Venezia in Eurocup 2020-2021 di pallacanestro femminile. Le lagunari hanno letteralmente travolto le Phantoms Basket Boom, sodalizio belga, con un roboa ...

Da alcuni giorni la Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato al CONI l’ampliamento della platea delle competizioni di interesse Nazionale inserendo anche tutti i campionati Seniores sia maschi ...

