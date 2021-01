Basket, EuroCup 2021: Virtus Bologna impegnata a Bourg-en-Bresse, Trento cerca riscatto contro il Lokomotiv Kuban (Di martedì 19 gennaio 2021) Seconda tornata delle Top 16 in arrivo per le squadre italiane ancora impegnate in EuroCup 2020-2021. Virtus Bologna e Trento saranno in campo domani per affrontare rispettivamente Bourg-en-Bresse e Lokomotiv Kuban Krasnodar. Andiamo a presentare i due match. La Virtus Bologna, dopo il 10/10 della fase a gironi, ha ben cominciato anche questa seconda parte della competizione con la convincente vittoria interna contro il Cedevita Olimpija Lubiana (90-76). Discorso opposto per Bourg-en-Bresse (avversario di domani, ore 18.45), che è stato sonoramente sconfitto in casa del Buducnost per 108-80. Sarà quindi uno snodo già molto importante per entrambe le ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Seconda tornata delle Top 16 in arrivo per le squadre italiane ancora impegnate in2020-saranno in campo domani per affrontare rispettivamente-en-Krasnodar. Andiamo a presentare i due match. La, dopo il 10/10 della fase a gironi, ha ben cominciato anche questa seconda parte della competizione con la convincente vittoria internail Cedevita Olimpija Lubiana (90-76). Discorso opposto per-en-(avversario di domani, ore 18.45), che è stato sonoramente sconfitto in casa del Buducnost per 108-80. Sarà quindi uno snodo già molto importante per entrambe le ...

Bologna, 20 gennaio 2021 – Virtus per confermare l’imbattibilità a livello continentale, Bourg en Bresse per rilanciare le proprie chance di passaggio nelle Top16 di EuroCup. Domani sera alle 18.45, l ...

