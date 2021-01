Basket, Champions League 2020-2021: Sassari difende la seconda posizione nel match contro il Galatasaray (Di martedì 19 gennaio 2021) La Dinamo Sassari scenderà in campo domani alle ore 18.00 per il suo ultimo match della fase a gironi di Basketball Champions League 2020-2021. Gli avversari degli isolani saranno i turchi del Galatasaray. Questo incontro, per la Dinamo, è fondamentale, dato che in caso di successo staccherebbe automaticamente il pass per il prossimo turno. Al contrario, però, se Sassari dovesse perdere, le cose si complicherebbero e non poco. Gli isolani, infatti, hanno la differenza canestri a sfavore nei confronti dei danesi dei Bakken Bears, sodalizio che si gioca la seconda piazza con gli isolani nel gruppo A. Se la Dinamo dovesse venire sconfitta, a quel punto dovrebbe incrociare le dita e sperare che i Bears ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) La Dinamoscenderà in campo domani alle ore 18.00 per il suo ultimodella fase a gironi diball. Gli avversari degli isolani saranno i turchi del. Questo in, per la Dinamo, è fondamentale, dato che in caso di successo staccherebbe automaticamente il pass per il prossimo turno. Al contrario, però, sedovesse perdere, le cose si complicherebbero e non poco. Gli isolani, infatti, hanno la differenza canestri a sfavore nei confronti dei danesi dei Bakken Bears, sodalizio che si gioca lapiazza con gli isolani nel gruppo A. Se la Dinamo dovesse venire sconfitta, a quel punto dovrebbe incrociare le dita e sperare che i Bears ...

Una delle chiavi di domani sarà il ritmo: “Loro sono un gruppo che cerca di correre, predilige giocare a un ritmo elevato, gioca pick and roll in campo aperto ed è pericoloso sul perimetro. Sono carat ...

Prosegue la corsa della Dinamo Banco di Sardegna che nella sfida della 1° giornata di ritorno del campionato si impone sulla VL Pesaro. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio gli uomini ...

