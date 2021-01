Bari, l'Accademia delle Belle Arti nell'ex Caserma Rossani: al via il progetto da 1 mln (Di martedì 19 gennaio 2021) Bari - Da dormitorio e officina militare a sede dell'Accademia delle Belle Arti. E' stata aggiudicata la progettazione per i nuovi lavori nella ex Caserma Rossani di Bari, dove sta già sorgendo un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 19 gennaio 2021)- Da dormitorio e officina militare a sede dell'. E' stata aggiudicata la progettazione per i nuovi lavoria exdi, dove sta già sorgendo un ...

BARI - Da dormitorio e officina militare a sede dell’Accademia delle belle arti. E’ stata aggiudicata la progettazione per i nuovi lavori nella ex Caserma Rossani di Bari, dove sta già sorgendo un par ...

