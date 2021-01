Barcellona, sono 2 le giornate di squalifica per Messi (Di martedì 19 gennaio 2021) Saranno due le partite di squalifica per Lionel Messi a seguito del brutto fallo di frustrazione nella finale si Supercoppa di Spagna, che è costato alla Pulce il suo primo cartellino rosso con la maglia blaugrana. L’argentino aveva colpito Asier Villalibre con una manata all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Messi salterà perciò il prossimo impegno di Copa del Rey contro il Cornellà, oltre alla sfida di campionato in programma domenica contro l’Elche. Foto: mundo deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Saranno due le partite diper Lionela seguito del brutto fallo di frustrazione nella finale si Supercoppa di Spagna, che è costato alla Pulce il suo primo cartellino rosso con la maglia blaugrana. L’argentino aveva colpito Asier Villalibre con una manata all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare.salterà perciò il prossimo impegno di Copa del Rey contro il Cornellà, oltre alla sfida di campionato in programma domenica contro l’Elche. Foto: mundo deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona sono Barcellona, sono 2 le giornate di squalifica per Messi alfredopedulla.com A Lionel Messi poteva andare peggio

Il primo cartellino rosso rimediato con la maglia del Barcellona costerà due turni di squalifica al fuoriclasse.

