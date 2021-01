Barcellona | Lucescu su Messi | “Dovrebbe andare via | ma non è un mangia-allenatori”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 gennaio 2021) Mircea, allenatore della Dinamo Kiev, ha parlato delle difficoltà dele di Leoche ancora una volta è finito nell’occhio del ciclone dopo l’espulsione contro l’Athletic Bilbao in Supercoppa. “Penso che sia ora chese ne vada altrove, viene accusato di tutte le cose brutte che succedono a– afferma– E’ un ragazzo riservato che parla poco e questo è un problema. Basta guardarlo per capire che è un ragazzo speciale”. L’esperto tecnico della squadra ucraina spezza quindi una lancia a favore dima con una frecciatina: “Non è uno che distrugge ogli, ma non potrei lavorare con lui. Sanno tutti che ho avuto dei problemi con i giocatori capricciosi.” SportFace.