Barbara D'Urso critica Pierpaolo Pretelli: "Ha sbagliato con Giulio"/ "Trattato male" (Di martedì 19 gennaio 2021) Barbara D'Urso, in diretta a Pomeriggio 5, bacchetta Pierpaolo Pretelli dopo la richiesta fatta al fratello Giulio di non andare in Tv Leggi su ilsussidiario (Di martedì 19 gennaio 2021)D', in diretta a Pomeriggio 5, bacchettadopo la richiesta fatta al fratellodi non andare in Tv

Demian58664580 : @simonadirosa_ A me viene da bestemmiare Barbara D'Urso .! È lei che partorisce questi soggetti non identificati… - Kalo9603 : QUESTO DISCORSO È DEGNO DI UNO DEI PROGRAMMI DI BARBARA D'URSO #Senato - Chiara_Stella_ : Ma la Bernini ha finito di urlare come un'oca? Cioè si rende conto di essere in Senato e non nello studio di Barbara D'urso? - JBP_OfficialTW : Dino Giarrusso ricordiamo ex iena. Parlamento pieno di merda. Prossima legislatura Barbara D'Urso senatrice? Porcam… - JessicaPrezzav1 : RT @Bambolina002: Barbara D’Urso che fa capire che la vera coppia di questa edizione sono Tommaso e Stefania #Tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso Barbara D’Urso, l’ospite non si presenta lei reagisce così: “Ha una crisi”

Barbara D'Urso annuncia il forfait di un suo opinionista negli studi di Pomeriggio 5: "Ha una crisi" le parole della conduttrice napoletana ...

Kate Middleton e William tornano in pubblico, ma dietro di loro appare un terzo incomodo. «Guarda chi c'è...»

Kate Middleton e William tornano in pubblico, ma dietro di loro appare un terzo incomodo. «Guarda chi c'è...». I duchi di Cambridge sono apparsi in pubblico per ...

Barbara D'Urso annuncia il forfait di un suo opinionista negli studi di Pomeriggio 5: "Ha una crisi" le parole della conduttrice napoletana ...Kate Middleton e William tornano in pubblico, ma dietro di loro appare un terzo incomodo. «Guarda chi c'è...». I duchi di Cambridge sono apparsi in pubblico per ...