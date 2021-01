Banco BPM, JP Morgan alza il giudizio (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’ufficio studi di JP Morgan ha indicato su Banco BPM come nuova raccomandazione “neutral ” rispetto al precedente “underweight” e il prezzo obiettivo è stato ritoccato a 1,90 euro. A Piazza Affari, intanto, la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 1,873 euro, con un calo dello 0,50%. Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’ufficio studi di JPha indicato suBPM come nuova raccomandazione “neutral ” rispetto al precedente “underweight” e il prezzo obiettivo è stato ritoccato a 1,90 euro. A Piazza Affari, intanto, la banca nata dalla fusione delPopolare con la Popolare di Milano fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 1,873 euro, con un calo dello 0,50%.

Sace e Banco Bpm con Riso Scotti: finanziamento da 5 milioni di euro - Banco BPM e SACE al fianco di Riso Scotti SpA per consolidare la presenza del Made in Italy nei mercati esteri - Riso Scotti si consolida all'estero con il sostegno di Banco Bpm e Sace - Sace, garantito finanziamento di Banco BPM a Riso Scotti per €5mln - Export: Sace-Banco Bpm, a fianco a Riso Scotti con 5 milioni: Per consolidare la presenza all'estero

(Teleborsa) - L'ufficio studi di JP Morgan ha indicato su Banco BPM come nuova raccomandazione neutral rispetto al precedente underweight e il prezzo obiettivo è stato ritoccato a 1,90 ...

Stellantis parte col botto a Wall Street. Yellen al Congresso: «Agire in grande contro la crisi»

Tiene banco la situazione politica italiana che per ora ha però pesato poco su Borsa e BTp. Stellantis mostra un rialzo in doppia cifra in avvio. La nuova Segretaria al Tesoro Usa parla al Senato. Con ...

