Banchi a rotelle, l’ultima balla di Renzi: “Spesi 461 milioni”. Falso: i dati ufficiali parlano di 119 milioni (Di martedì 19 gennaio 2021) “L’Italia ha buttato via 461 milioni di euro per i Banchi a rotelle”. Sono le parole pronunciate dal leader di Italia Viva Matteo Renzi poco fa nell’aula del Senato nel corso del dibattito per il voto di fiducia al Governo Conte. Un numero ben diverso dalla realtà. Il politico fiorentino ha fatto confusione nel proprio intervento: 460 milioni sono il budget che il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri aveva a disposizione sul capitolo scuola. Per i 430mila Banchi “a rotelle” o meglio con seduta innovativa, sono stati investiti 119 milioni. Mentre 206 milioni sono quelli Spesi per i 2,1 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “L’Italia ha buttato via 461di euro per i”. Sono le parole pronunciate dal leader di Italia Viva Matteopoco fa nell’aula del Senato nel corso del dibattito per il voto di fiducia al Governo Conte. Un numero ben diverso dalla realtà. Il politico fiorentino ha fatto confusione nel proprio intervento: 460sono il budget che il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri aveva a disposizione sul capitolo scuola. Per i 430mila“a” o meglio con seduta innovativa, sono stati investiti 119. Mentre 206sono quelliper i 2,1di ...

Nell’intervento al Senato, in attesa del voto di fiducia di questa sera al Governo Conte, Matteo Renzi ha parlato anche di scuola, per motivare le ragioni per cui ha deciso, proprio ora, di innescare ...

Scuole, Matteo Salvini e Giorgia Meloni sulle azioni della Regione: «meglio le Marche del governo». L’Anci chiede test rapidi negli istituti e l’ex vicepresidente della Regione, Anna Casini (Pd) attac ...

