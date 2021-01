“Ballo Ballo”: in arrivo il musical con le hit di Raffaella Carrà (Di martedì 19 gennaio 2021) Caschetto biondo e abiti scintillanti. L’iconica Raffaella Carrà non smette mai di piacere, anche ai giovani che non hanno vissuto in prima persona la sua ascesa. Le sue canzoni hanno fatto il giro del mondo, diventando hit ed essendo remixate da dj dalla fama internazionale. Per rendere omaggio alla sua carriera nel mondo della musica il regista Nacho Álvarez ha deciso di realizzare il musical “Ballo Ballo“. L’attesissima commedia musicale spagnola sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 25 gennaio. La Penisola Iberica si incontra ancora una volta con il Bel Paese. Lo fa con le musiche di una “diva” che mette sempre di buon umore e fa ballare come non mai. Connubio europeo ben visibile anche nella scelta dei protagonisti. Ad interpretare Maria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Caschetto biondo e abiti scintillanti. L’iconicanon smette mai di piacere, anche ai giovani che non hanno vissuto in prima persona la sua ascesa. Le sue canzoni hanno fatto il giro del mondo, diventando hit ed essendo remixate da dj dalla fama internazionale. Per rendere omaggio alla sua carriera nel mondo della musica il regista Nacho Álvarez ha deciso di realizzare il“. L’attesissima commediae spagnola sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 25 gennaio. La Penisola Iberica si incontra ancora una volta con il Bel Paese. Lo fa con le musiche di una “diva” che mette sempre di buon umore e fa ballare come non mai. Connubio europeo ben visibile anche nella scelta dei protagonisti. Ad interpretare Maria ...

