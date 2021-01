Baci Perugina, dolce dichiarazione d’amore (Di martedì 19 gennaio 2021) Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari firmano la dichiarazione d’amore perfetta per San Valentino 2021 La Limited Edition 2021 dei celebri e intramontabili Baci Perugina quest’anno riserva una sorpresa. Le dichiarazioni d’amore, infatti, che avvolgono il cioccolatino, sono state scritte da noti personaggi del mondo della musica molto amati dai giovani: Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari. Qual è la dichiarazione d’amore perfetta dei Baci Perugina 2021? Sicuramente un mix di sensualità e di ironia, ovvero i due aspetti principali dei testimonial 2021 dei Baci Perugina. Elodie, infatti, rappresenta romanticismo e sensualità, mentre i Pinguini Tattici Nucleari incarnano quella ventata di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari firmano laperfetta per San Valentino 2021 La Limited Edition 2021 dei celebri e intramontabiliquest’anno riserva una sorpresa. Le dichiarazioni, infatti, che avvolgono il cioccolatino, sono state scritte da noti personaggi del mondo della musica molto amati dai giovani: Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari. Qual è laperfetta dei2021? Sicuramente un mix di sensualità e di ironia, ovvero i due aspetti principali dei testimonial 2021 dei. Elodie, infatti, rappresenta romanticismo e sensualità, mentre i Pinguini Tattici Nucleari incarnano quella ventata di ...

SpotandWeb : Nuova notizia: Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari scrivono i cartigli dei Baci Perugina - serena42466638 : RT @___tilltheend: VI PREGO BASTA CON LA POWERANGER E LE FRASI DEI BACI PERUGINA PER FAVORE CI AVETE SCARTRAVETATO I COGLIONI #tzvip - lenuuccia_ : RT @___tilltheend: VI PREGO BASTA CON LA POWERANGER E LE FRASI DEI BACI PERUGINA PER FAVORE CI AVETE SCARTRAVETATO I COGLIONI #tzvip - _heronvdale : I BACI PERUGINA CON LE FRASI DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LI VOGLIO, LI PRETENDO E FARÒ DI TUTTO PER AVERLI - loveyou30OO : Ma la power ce la fa a fare un discorso senza frasi da baci perugina o di aforismi di Oscar Wilde? Ma che è ?? #tzvip -