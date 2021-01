Baby Trump sarà acquisito dal British Museum di Londra (Di martedì 19 gennaio 2021) Il famoso dirigibile Baby Trump di 6 metri che ha viaggiato per il mondo in segno di protesta contro il presidente americano Trump e la sua amministrazione sarà acquisito dal British Museum una volta che il presidente lascerà l’incarico. Da chi sarà acquisito il dirigibile Baby Trump? Durante le manifestazioni contro il presidente Trump è Leggi su periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) Il famoso dirigibiledi 6 metri che ha viaggiato per il mondo in segno di protesta contro il presidente americanoe la sua amministrazionedaluna volta che il presidente lascerà l’incarico. Da chiil dirigibile? Durante le manifestazioni contro il presidente

Il famoso dirigibile Baby Trump di 6 metri che ha viaggiato per il mondo in segno di protesta contro Trump sarà acquisito dal British Museum.

Il baby Trump gonfiabile finisce in un museo

è stato riservato uno spazio nel settore che raccoglie oggetti e ricordi di alcune dei grandi raduni di piazza svoltisi nei decenni a Londra La direttrice del museo Sharon Ament ha detto che “il ...

