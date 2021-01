Avete mai visto Mia, la figlia di Cesare Bocci? (Di martedì 19 gennaio 2021) Cesare Bocci e Daniela Spada, sposati da moltissimi anni hanno superato tante difficoltà fino ad ottenere finalmente un bellissimo momento di gioia, la nascita della figlia. Chi è Mia Bocci? Fonte webClasse 1957, Cesare Bocci nasce il 13 settembre, sotto il segno della Vergine. E’ un attore molto conosciuto, ha interpretato ruoli in moltissime fiction italiane fino ad arrivare a partecipare a “Ballando con le stelle” nel 2018 e a vincerlo. Dal 1993 è sposato con Daniela Spada. Un amore che dura da oltre 30 anni e che è riuscito a superare i momenti più difficili come quando la donna ha avuto un ictus ed è finita in coma poco prima di partorire. Il momento di felicità è stato quando Daniela è riuscita a svegliarsi da quel coma ed è riuscita a portare a termine una ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021)e Daniela Spada, sposati da moltissimi anni hanno superato tante difficoltà fino ad ottenere finalmente un bellissimo momento di gioia, la nascita della. Chi è Mia? Fonte webClasse 1957,nasce il 13 settembre, sotto il segno della Vergine. E’ un attore molto conosciuto, ha interpretato ruoli in moltissime fiction italiane fino ad arrivare a partecipare a “Ballando con le stelle” nel 2018 e a vincerlo. Dal 1993 è sposato con Daniela Spada. Un amore che dura da oltre 30 anni e che è riuscito a superare i momenti più difficili come quando la donna ha avuto un ictus ed è finita in coma poco prima di partorire. Il momento di felicità è stato quando Daniela è riuscita a svegliarsi da quel coma ed è riuscita a portare a termine una ...

lucasofri : La buona fede e la sincerità non sono in discussione, nelle celebrazioni e rimpianti che leggo da parte di chi fa p… - matteosalvinimi : Avete seguito su Rai Tre a #TitoloV? L’arroganza, i sorrisini e i comizietti faziosi di certi giornalisti della “ti… - ilriformista : 'Ci avete detto per un mese ‘voglion le poltrone, non si dimetteranno mai’, avete fatto i titoli, avete preso in gi… - wallsxross : giusto per curiosità, ma voi queste foto le avete superate? perché io non ancora e non credo succederà mai - fabioblu128 : RT @boni_castellane: Quando si incontrano un oscuro avvocato di provincia, un gruppo di disoccupati col mutuo e un gruppo di tossicodipende… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai iPhone 5s come non l'avete mai visto: spunta online l'inedita versione Black and Slate Hardware Upgrade Inter-Juve, le pagelle: Barella al top, Ronaldo da dimenticare

INTER Handanovic 6 La Juve non lo chiama in causa fino al primo vero tiro di Chiesa nel finale Skriniar 6,5 Scelte tempestive, nessuna sbavatura De Vrij 6,5 Lanci illuminanti e un ottimo ...

Si è spento Guerino Capolicchio, il papà dello studente ucciso nella strage mafiosa dei Georgofili

Il comitato locale dell’associazione fondata da don Luigi Cotti: “Era un punto di riferimento per la rete nel nostro territorio che è nata unendosi nell'impegno della memoria di suo figlio” ...

INTER Handanovic 6 La Juve non lo chiama in causa fino al primo vero tiro di Chiesa nel finale Skriniar 6,5 Scelte tempestive, nessuna sbavatura De Vrij 6,5 Lanci illuminanti e un ottimo ...Il comitato locale dell’associazione fondata da don Luigi Cotti: “Era un punto di riferimento per la rete nel nostro territorio che è nata unendosi nell'impegno della memoria di suo figlio” ...