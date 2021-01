Avanti un Altro, lutto per Paolo Bonolis: “Non so dove sei adesso, ma sarai sempre nel mio cuore” (Di martedì 19 gennaio 2021) lutto ad Avanti un Altro. È morta la signora Eliana, volto sconosciuto al pubblico ma amatissima dietro le quinte della trasmissione di Canale 5. A dare la notizia della sua scomparsa è stato Paolo Bonolis, che su Instagram ha pubblicato una foto della collaboratrice storica salutandola con parole cariche d’affetto: “Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana”, ha scritto il conduttore. Tantissimi i messaggi di condoglianze nei commenti al suo post, tra cui quello di Francesco Cozzolino, tra i protagonisti di Avanti un Altro: “Mancherà a tutti noi, sempre sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ricevevi sempre belle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021)adun. È morta la signora Eliana, volto sconosciuto al pubblico ma amatissima dietro le quinte della trasmissione di Canale 5. A dare la notizia della sua scomparsa è stato, che su Instagram ha pubblicato una foto della collaboratrice storica salutandola con parole cariche d’affetto: “Non sosei, di sicuronel mio. Grazie Eliana”, ha scritto il conduttore. Tantissimi i messaggi di condoglianze nei commenti al suo post, tra cui quello di Francesco Cozzolino, tra i protagonisti diun: “Mancherà a tutti noi,sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ricevevibelle ...

