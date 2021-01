Augias e Ovadia tra gli ospiti della Giornata della memoria a Ferrara

Leggi su dire

(Di martedì 19 gennaio 2021) FERRARA – Ferrara celebrerà il Giorno della memoria con 11 appuntamenti che si terranno in diretta streaming da giovedì fino al 31 gennaio, tra cui spicca quello del 27 gennaio al Teatro comunale, dove è in programma la prima nazionale di “A cosa serve la memoria”, un racconto a due voci con Corrado Augias e Moni Ovadia. Ma il programma presentato oggi in videoconferenza dal prefetto Michele Campanaro e messo a punto dal ‘Comitato provinciale 27 gennaio’ prevede anche, si legge in una nota della Prefettura, incontri, eventi musicali e proiezioni. Tra gli eventi in programma, da Palazzo Giulio d’Este ricordano “la tavola rotonda, in programma il 28 gennaio, con il direttore del Museo nazionale dell’ebraismo e della Shoah di Ferrara, Amedeo Spagnoletto, il presidente del Memoriale della Shoah di Milano, Roberto Jarach, il presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma, Mario Venezia e il presidente dell’Unione giovani ebrei d’Italia, Simone Santoro, sul tema ‘Il giorno dopo. I testimoni del futuro’, che costituisce il filo conduttore dell’intero programma, in un ideale passaggio del testimone di custodi della memoria tra la senatrice a vita Liliana Segre e le giovani generazioni”.