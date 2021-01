Attacchi israeliani e/o americani in Siria. C’è dietro quel pranzo Pompeo-Cohen? (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella notte irachena tra lunedì e martedì sono circolate informazioni a proposito di un attacco aereo a Jurf Al Sakhar, meno di settanta chilometri a sud di Baghdad. I racconti dei testimoni che hanno animato per alcune ore i social network parlano di alcune forti esplosioni, e ci sono state due generi di congetture: o un airstrike israeliano oppure americano. Sulla seconda ipotesi ha messo una pietra momentanea Jennifer Griffin, che per Fox News segue le questioni di National Security: “Un alto funzionario della Difesa statunitense mi ha detto che stasera non ci sono Attacchi aerei statunitensi vicino a Baghdad, nonostante i vari tweet dalla regione”, ha scritto su Twitter. Sulla prima, ossia il raid israeliano, c’è – come accade da otto anni – una patina di mistero: gli israeliani conducono Attacchi in Siria per ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella notte irachena tra lunedì e martedì sono circolate informazioni a proposito di un attacco aereo a Jurf Al Sakhar, meno di settanta chilometri a sud di Baghdad. I racconti dei testimoni che hanno animato per alcune ore i social network parlano di alcune forti esplosioni, e ci sono state due generi di congetture: o un airstrike israeliano oppure americano. Sulla seconda ipotesi ha messo una pietra momentanea Jennifer Griffin, che per Fox News segue le questioni di National Security: “Un alto funzionario della Difesa statunitense mi ha detto che stasera non ci sonoaerei statunitensi vicino a Baghdad, nonostante i vari tweet dalla regione”, ha scritto su Twitter. Sulla prima, ossia il raid israeliano, c’è – come accade da otto anni – una patina di mistero: gliconduconoinper ...

