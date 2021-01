Atalanta | Gasperini | “Così tanti rigori al Milan? Sarà anche questione di bravura”

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il tecnico dell’, Gian Piero, è stato protagonista di un interessante siparietto in conferenza stampa alla vigilia dell’Udinese. Interrogato suiassegnati a favore delin questa prima metà di stagione, l’allenatore degli orobici ha riso: “Sicuramente èunadi. L’esperienza? È una qualitàquella. Noi non abbiamo quasi mai. Il numero dipuò fare la differenza. Su quello non siamo tra quelli più premiati”. LA CLASSIFICA DEIA FAVORE E CONTRO SportFace.

